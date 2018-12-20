Ярославский «паровоз» дожал казахских «барсов»

20 Дек. 20:08 2018-12-20T20:08:21+03:00

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Ледовая дружина Дмитрия Квартальнова смогла реабилитироваться в Астане за поражение в Новосибирске, прервав заодно свою серию неудач из трех проигрышей подряд. Проигрыш от «Сибири» был особенно досаден тем, что наши парни не смогли реализовать колоссальное игровое преимущество. Такое же солидное преимущество ярославцев было и против казахских «барсов», однако вновь проявились проблемы на завершениях атак. И все же первый шанс игры в большинстве наши реализовали сверхбыстро, за какие-то 10 секунд. Ударное звено раскатало шайбу вдоль синей линии, а бросок Рафикова сумел на чужом «пятаке» слегка подправить Санников. 1:0 -«Локомотив» впереди. Однако в игре наших было какое-то напряжение, о чем и заявил в первом перерыве автор гола: «Главное, сейчас не пропустить!». Как накаркал.. При игре «четыре на четыре», когда из-за стычки у ворот Коновалова пострадал Черепанов, защита не помогла вратарю – 1:1. Похоже, проблемы нашего «паровоза» были вызваны третьим днем акклиматизации по часовому поясу. Как известно, самый пик здесь приходится на третий день, как раз на игру в Астане. Видно было, что скорость командных действий хромает. Однако даже в этих условиях ярославцы смогли выжать максимум на игре в большинстве. Блестящий прорыв Алексеева в зону завершился выдачей шайбы от борта за воротами под бросок Егору Аверину – 2:1. После этого «паровоз» начал действовать предельно осторожно, стараясь избегать провалов в обороне. Что и удалось, принеся команде важную победу «Барыс» - «Локомотив» - 1:2 (0:1;1:1;0:0)