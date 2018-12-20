2018-12-20T19:52:45+03:00
Общество

Вместо рэпера Мота в Новый год ярославцев развлечет «Burito»

Игорь Бурнышев споет на Советской площади
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Вместо Мота в Ярославле выступит «Burito».Вместо Мота в Ярославле выступит «Burito».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вместо рэпера Мота в Новый год ярославцев развлечет певец Игорь Бурнышев - бывший участник группы «БандЭрос», который сейчас поет в группы «Burito». Об изменениях в новогодней программе стало известно 20 декабря. По предварительной информации, причиной отмены концерта Мота в Ярославле стали семейные обстоятельства.

Напомним, депутат муниципалитета Дмитрий Петровский на заседании 19 декабря выступил против того, чтобы приглашать рэпера на праздник и платить ему за это три миллиона рублей. Народный избранник даже прочитал свой рэп на эту тему и вызвался выступить перед ярославцами совершенно бесплатно.

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