20 Дек. 18:39 2018-12-20T18:39:52+03:00

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В Ярославле муж из ревности убил свою жену. Трагедия произошла в одной из квартир во Фрунзенском районе города. По предварительной информации, 33-летний мужчина приревновал свою супругу. Пара поссорилась. В итоге муж схватил нож и начал колоть им женщину в грудь, спину и руки. Также он использовал при расправе некий предмет (в материалах дела он указан как тупой, твердый). Этим предметом он бил женщину по голове и шее.

- От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

На мужчину завели уголовное дело. Проведено расследование. Дело передано в суд. Обвиняемый содержится под стражей. За убийство ему грозит наказание - от 6 до 15 лет лишения свободы.