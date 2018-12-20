В Ярославле муж из ревности убил свою жену
В Ярославле муж из ревности убил свою жену. Трагедия произошла в одной из квартир во Фрунзенском районе города. По предварительной информации, 33-летний мужчина приревновал свою супругу. Пара поссорилась. В итоге муж схватил нож и начал колоть им женщину в грудь, спину и руки. Также он использовал при расправе некий предмет (в материалах дела он указан как тупой, твердый). Этим предметом он бил женщину по голове и шее.
- От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
На мужчину завели уголовное дело. Проведено расследование. Дело передано в суд. Обвиняемый содержится под стражей. За убийство ему грозит наказание - от 6 до 15 лет лишения свободы.