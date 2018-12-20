Сбербанк и РБК запускают совместный проект в приложении Сбербанк Онлайн

20 Дек. 17:44 2018-12-20T17:44:45+03:00

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* Сбербанк и РБК будут вместе создавать сториз для раздела Рекомендации в мобильном приложении банка — лайфхаки, ликбезы, дайджесты новостей, цифры дня и пр.

* За счет технологии персонализации контента Сбербанк будет рассылать часть рекомендаций на отдельные сегменты аудитории. Это позволит клиентам банка получать тот контент, который им точно интересен.

* Все сториз будут опубликованы в мобильном приложении Сбербанка, часть — на сайте РБК. На обоих ресурсах рекомендации будут обновляться ежедневно.

Сбербанк и РБК запустили совместный контентный проект в разделе Рекомендации мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Рекомендации появились в приложении банка и сейчас (в октябре — на iOS и в декабре — на Android). До сегодняшнего дня контент готовился исключительно силами банка, теперь к проекту подключилось одно из главных деловых изданий страны — РБК. Создаваемые вместе с РБК истории являются уникальным контентным продуктом и готовятся специально для этой коллаборации.

Каждая рекомендация состоит из одного или нескольких слайдов с коротким текстом и визуальным оформлением. С помощью таких рекомендаций банк рассказывает о возможностях своих продуктов и сервисов, повышает финансовую грамотность пользователей, помогает разбираться в современных технологиях и трендах, то есть делает свое приложение в том числе и источником знаний и полезной информации. С 22 декабря в Сбербанк Онлайн дополнительно будет выходить новостной дайджест от РБК, из которого пользователи узнают о главных событиях прошедшей недели.

В рамках совместного проекта с РБК в мобильном приложении Сбербанка будут публиковаться как универсальные рекомендации, которые рассылаются всем клиентам банка, так и таргетированные на отдельные сегменты аудитории — «Родители», «Молодежь», «Пенсионеры» и так далее. Это возможно благодаря технологиям персонализации контента Сбербанка: клиентам не будет приходить заведомо ненужная им информация, каждый из них получит только тот контент, который будет полезен и интересен конкретному пользователю.

Все рекомендации, созданные в рамках этого взаимодействия, будут опубликованы в приложении Сбербанк Онлайн, часть также будет размещена на сайте РБК. Для этого на главной странице издания разработана специальная витрина для показа рекомендаций, которая будет обновляться ежедневно. Для РБК этот формат контента также является уникальным — медиа не публиковало сториз до этого.