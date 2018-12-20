2018-12-20T15:37:00+03:00
Происшествия

В Ярославской области собутыльник украл у знакомого икону, подсвечник и телефон

Странный набор оценили в 13 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске застолье обернулось уголовным делом. Гостеприимный хозяин после посиделки со знакомым не досчитался вещей. Причем, пропал довольно странный набор: икона, подсвечник и сотовый телефон. Прикинув, что все вместе это стоило около 13 тысяч рублей, мужчина пошел в полицию и написал заявление о краже.

Правоохранители быстро нашли подозреваемого - того самого 44-летнего мужчину, с которым выпивал хозяин жилища. Он во всем сознался.

По фактам кражи мобильника и иконы возбуждены уголовные дела

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