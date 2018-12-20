Во время инаугурации мэра Ярославля сработала сигнализация: виновата кухня

20 Дек. 13:38 2018-12-20T13:39:13+03:00

Изменить размер текста: A A

20 декабря в мэрии Ярославля прошла инаугурация нового главы города - Владимира Волкова. Поздравить его пришли коллеги, депутаты, ярославское духовенство. На церемонии выступили губернатор области Дмитрий Миронов, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Гости проводили первую женщину-космонавта аплодисментами, а на сцену поднялся митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Он начал свою речь с небольшого экскурса в историю города и отметил значимость Ярославля в исторической парадигме. И вдруг неожиданно сработала пожарная сирена. Митрополит, не моргнув глазом, продолжил свою речь. На секунду вой утих, но потом снова зазвучал, настойчиво предупреждая гостей о какой-то опасности. Впрочем, к счастью, тревога оказалась ложной.

– Сработала сигнализация в зоне столовой. Там работает предприятие общественного питания, которое арендует у мэрии помещение. Возможно, в процессе приготовления был повышен температурный режим. Сигнализация центральная, поэтому звук слышен во всем здании. После того, как службы убедились, что угрозы людям нет, ее отключили, – прокомментировала Лидия Корнакова, руководитель аппарата мэрии.

В завершении торжественного спитча митрополит сказал:

– Бог в помощь! И это знак…

Будем надеяться, что добрый.