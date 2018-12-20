В Ярославле преобразят большой двор в Заволжском районе

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-20T11:38:18+03:00

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В следующем году власти намерены преобразить большой двор между домами 10, 12, 14, 16 на проезде Доброхотова в Заволжском районе. О включении этой территории в перечень тех, что будут благоустроены по программе «Решаем вместе!», попросили сами жители. 19 декабря глава района Андрей Мамонтов, сотрудники администрации и депутаты встретились, чтобы обсудить проект будущих изменений.

— У нас за домом есть большая новая детская площадка, спортивная территория тоже есть, теперь хотелось бы устроить зону отдыха с лавочками, урнами и хорошими пешеходными дорожками, — рассказала местная жительница Анна Савостьянова.

Кроме этого люди попросили заделать ямы на внутридворовых проездах и решить вопрос отвода поверхностных вод. В перечень работ планируют включить ремонт проезжей части, бордюров, добавить три дополнительных парковочных пространства, отремонтировать тротуары и входные площадки перед подъездами, установить газонные ограждения, провести реконструкцию контейнерной площадки, обустроить дождеприемник и опилить стары деревья и посадить новые.

В мэрии порекомендовали жителям, которые рассчитывают на благоустройство своего двора по программе «Решаем вместе!» в течение недели представить предложения по изменению плана благоустройства в администрацию района. Окончательные списки территорий, которые попадут в программу в 2019 году, сформирует областная комиссия в начале марта.