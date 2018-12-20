2018-12-20T14:05:31+03:00
Экономика

Еще два села в Ярославской области обзавелись интернетом

«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет жителей сёл Мордвиново и Курба
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Провайдер модернизировал распределительную сеть и установил новое оборудование. Более двухсот домохозяйств получили возможность подключить современные цифровые услуги, такие как высокоскоростной доступ в интернет, «Интерактивное ТВ» и «Домашнее Видеонаблюдение», сообщает пресс-служба компании.

- Благодаря планомерному расширению нашей оптической сети в регионе, доступ в интернет теперь есть и в этих сёлах. При строительстве крупных оптических магистралей мы рассматриваем возможность прихода оптики в населенные пункты, расположенные по пути их следования. Теперь жители Мордвинова и Курбы смогут пользоваться современными сервисами Интерактивного телевидения, видеонаблюдения и Умного дома, - пояснил директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» позволяет смотреть 240 телеканалов в цифровом качестве, а 85 из них – в формате HD. Видеопрокат содержит около 20 тысяч фильмов и сериалов. Кроме привычного пакета телеканалов зрителям доступен большой набор дополнительных опций: «Управление просмотром», «Родительский контроль», «Караоке», «Мультирум» и др. Сервис «Домашнее видеонаблюдение» поможет удалённо контролировать происходящее в доме или во дворе. При движении в кадре, звуках, перекрытии обзора или отключении камер система сама оповестит об этом хозяина. Всё записи с камеры хранятся в облаке «Ростелекома», поэтому данные защищены так же надёжно, как, например, сайт Госуслуг, размещённый на тех же серверах. Облачное решение помогает абонентам экономить ресурсы и защищать записи от злоумышленников: воров или хакеров.

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