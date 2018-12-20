2018-12-20T11:12:33+03:00
Общество

На Новый год -2019 в Ярославле перекроют движение: где и на сколько

В мэрии назвали улицы, где будет не проехать на машине в ночь с 31 декабря на 1 января
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ограничение движения Ярославле на Новый год - 2019.Ограничение движения Ярославле на Новый год - 2019.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На Новый год в Ярославле перекроют движение в центре. Запрет на проезд будет действовать с 18 часов 31 декабря до 6 часов 1 января на территории между Советской площадью, площадью Челюскинцев, Советским переулком, Народным переулком. Волжской набережной (верхний и нижний ярус), Которосльной набережной, улицами Советской, Кирова, Нахимсона, Трефолева, Максимова, Кедрова, Первомайской, Депутатской. Также в этой части города будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

Кроме того, аналогичные запреты на это же время будут действовать в районах города, где тоже пройдут праздники – у ДК Добрынина (проспект Ленина, проспект Толбухина, улица Щепкина, Юбилейная площадь), «Нефтяник», «Радий», «Судостроитель», «Энергетик», «Гамма», на улице Стачек в районе памятника Ленину, парка Победы на Ленинградском проспекте, молодёжного центра «Красный Перевал – 1».

Полная прогамма праздника в Ярославле на Новый год - 2019.

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