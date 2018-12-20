В Ярославле липовый соцработник попросил у жертв фото на память

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-20T10:36:50+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Красноперекопскому городскому району обратилась пенсионерка, пожаловавшаяся на то, что у нее из дома пропали 20 тысяч рублей. Женщина рассказала. Что подозревает в их краже социального работника.

Полицейскими в ходе проведенного расследования было установлено, что в частный дом к пенсионерке и ее супругу пришел неизвестный мужчина. Он представился соцработником. Он объяснил, что для получения прибавки к пенсии необходимы деньги для размена и попросил показать сбережения, чтобы удостовериться, что наличные действительно есть. Когда старики продемонстрировали злоумышленнику сбережения, он сообщил, что нужно сделать фотографию пенсионеров и попросил их переодеться. Когда хозяева вышли в другую комнату, злоумышленник скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 32-летнего мужчину. Он во всем признался.