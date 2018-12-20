Ярославские психологи проверили работников УФСИН на агрессивность

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-20T13:38:21+03:00

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В результате надзорным ведомством в условиях содержания заключенных выявлены такие нарушения как несвоевременное оказание медицинской помощи, отсутствие мебели, косметического ремонта и недостаточное освещение в камерах, недостаточное привлечение заключенных к труду.

Поводом для масштабной проверки послужил скандал в ИК №1, где был жестоко избит заключенный Евгений Макаров. Видеозапись пыток попала в СМИ и СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело.

- Всего следственными органами в период с июля 2018 возбуждено и расследуется 22 уголовных дела по факту незаконного применения физической силы и спецсредств в отношении осужденных и лиц, находящихся под стражей, - отметил заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин, выступая на открытом форуме прокуратуры региона.

По просьбе УФСИН психологами на агрессивность были проверены более 500 сотрудников этого ведомства. В результате 23 из них теперь отстранены от службы в зоне пребывания осужденных. Кроме того, теперь все работающие в штрафных изоляторах в обязательном порядке носят включенные видеорегистраторы.