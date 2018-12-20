В Ярославле ночью сгорела частная баня
Пожар был потушен за час
Ночью в Ярославле сгорела частная баня. Фото ГУ МЧС по ЯО
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В 23 часа 52 минуты вчера, 19 декабря, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Ярославской области поступило сообщение о возгорании частной бани, находящейся на Сабанеевском проезде, дом 2.
В ликвидации пожара были привлечены 3 машины спецтехники и 10 огнеборцев. Возгорание было локализовано через 9 минут, полная ликвидация – объявлена через 1 час 10 минут.
- Баня повреждена огнем на площади 6 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.