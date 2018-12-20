Все фигуранты уголовного дела о пытках в ярославской колонии №1 останутся под арестом

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-20T09:23:37+03:00

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В среду, 19 декабря, Фрунзенский районный суд Ярославля продлил арест четверым бывшим сотрудникам УФСИН по Ярославской области: Алексею Андрееву, Алексею Микитюку, Александру Зыбину, Александру Морозову.

Ходатайство о продлении помещенного под домашний арест по состоянию здоровья еще одному фигуранту уголовного дела - бывшему начальнику по воспитательной части ярославской колонии № 1 Ивану Калашникову - также вчера рассмотрел Дзержинский районный суд. И тоже продлил арест до 20 марта.

Накануне, 18 декабря, под арестом до этой же даты оставили под стражей 10 обвиняемых по делу: Дмитрия Никитенко, Алексея Бровкина, Сардора Зиябова, Руслана Цветкова, Сергея Ефремова, Сергея Драчева, Дмитрия Соловьева, Игоря Богданова, Максима Яблокова и Сипана Мамояна. Все фигуранты в августе этого года были уволены из колонии.

Уголовное дело было возбуждено СУ СКР по Ярославской области после публикации в СМИ видеозаписи жестокого избиения заключенного Евгения Макарова в ИК №1.