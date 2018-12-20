2018-12-20T08:59:50+03:00
Спорт

Двукратный чемпион мира по хоккею провел в Ярославле мастер-класс для воспитанников спортшколы

Денис Гребешков занимался с ребятами на открытом катке в Дзержинском районе города
Мария Соколова
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Воспитанники ярославской школы олимпийского резерва прошли мастер-класс у двукратного чемпиона мира по хоккею Дениса Гребешкова.Воспитанники ярославской школы олимпийского резерва прошли мастер-класс у двукратного чемпиона мира по хоккею Дениса Гребешкова.Фото: Мэрия Ярославля
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Знаменитый хоккеист учил играть в хоккей ребят из молодежных команд спортивной школы олимпийского резерва № 2 и ХК «Локомотив», где воспитывался сам.

— Находиться на льду вместе с подрастающими хоккеистами всегда очень интересно. Каждый из них может стать чемпионом, если будет прилагать усилия. Вижу в этих ребятах будущих профессионалов, — сказал Денис Гребешков. — И здорово, что есть такой большой каток, куда люди могут приходить, кататься на коньках и получать удовольствие.

Ребята оттачивали мастерство владения шайбой, правильную технику броска и скоростно - силовую работу.

Второй мастер-класс двукратный чемпион проведет 22 декабря.

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