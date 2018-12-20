Двукратный чемпион мира по хоккею провел в Ярославле мастер-класс для воспитанников спортшколы
Знаменитый хоккеист учил играть в хоккей ребят из молодежных команд спортивной школы олимпийского резерва № 2 и ХК «Локомотив», где воспитывался сам.
— Находиться на льду вместе с подрастающими хоккеистами всегда очень интересно. Каждый из них может стать чемпионом, если будет прилагать усилия. Вижу в этих ребятах будущих профессионалов, — сказал Денис Гребешков. — И здорово, что есть такой большой каток, куда люди могут приходить, кататься на коньках и получать удовольствие.
Ребята оттачивали мастерство владения шайбой, правильную технику броска и скоростно - силовую работу.
Второй мастер-класс двукратный чемпион проведет 22 декабря.