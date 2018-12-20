В новогодние праздники в Ярославле полиция и Росгвардия будут дежурить круглосуточно

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-20T08:07:20+03:00

450 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Ярославле в Новый год Фото: Мэрия Ярославля

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Об этом говорилось на состоявшемся в мэрии заседании антитеррористической комиссии, где присутствовали представители территориальных органов внутренних дел, Росгвардии, руководители подразделений мэрии и территориальных администраций.

Предполагается, что в городских мероприятиях в новогоднюю ночь примут участие около 20 тысяч человек, в Рождество – более 10 тысяч. Для обеспечения правопорядка в ночь с 31 декабря на 1 января будет задействовано около 450 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, в ночь с 6 на 7 января — порядка 500 сотрудников.

Места, где пройдут праздничные мероприятия, обследуют кинологи, там организуют контрольно-пропускной режим с применением средств досмотровой техники. В школах, дворцах культуры охрану общественного порядка обеспечат сотрудники органов внутренних дел. Также предусмотрено круглосуточное дежурство, усиление следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования.

Кроме того, совместно с администрациями предприятий железнодорожного и водного транспорта ярославского региона выработаны дополнительные меры по введению особого режима работы транспортных комплексов, соблюдению мер противопожарной безопасности, усилению охранно-пропускного режима.