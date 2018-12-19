2018-12-19T20:13:27+03:00
Общество

В Ярославской области на губернаторские елки пригласят более 2 тысяч детей

Это ребята из многодетных, неполных, малоимущих семей, дети-инвалиды, сирот и оставшиеся без попечения родителей из всех муниципальных районов региона
Иария Соколова
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Елки пройдут для более чем 2000 ребятишек из всех МР Ярославской области.Елки пройдут для более чем 2000 ребятишек из всех МР Ярославской области.Фото: Правительство Ярославской области
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Для них уже проходят выездные праздничные программы, где каждому приглашенному ребенку дед Мороз вручит новогодний подарок.

– Главное торжество по традиции состоится в Ярославле, – рассказала начальник управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Марина Башмашникова. – 25 декабря в 11 и 14 часов мы ждем ребят в Ярославском театре юного зрителя. Здесь пройдет игровая программа для почти полутора тысяч детей из всех муниципальных районов и городских округов области. Кроме того, юные жители нашей области смогут посмотреть замечательный музыкальный спектакль «Белоснежка».

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