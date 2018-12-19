Ярославец 7 лет бегал от работников военкомата

19 Дек. 19:33 2018-12-19T19:33:17+03:00

За это его наказали рублем

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- Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ, - объяснили в районной прокуратуре, поддержавшей в суде государственное обвинение в отношении уклониста.

С 2011 года молодой человек скрывался от работников военкома, не имея ни малейших оснований для освобождения от военной службы, в том числе и по медицинским показаниям: каких- либо серьезных заболеваний при медосмотре у него выявлено не было.

Уклонист свою вину признал полностью. За семилетнее нахождение в бегах он теперь заплатит штраф в размере 50 тысяч.