Ярославец 7 лет бегал от работников военкомата
За это его наказали рублем
Ярославец 7 лет уклонялся от военной службы.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:
- Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ, - объяснили в районной прокуратуре, поддержавшей в суде государственное обвинение в отношении уклониста.
С 2011 года молодой человек скрывался от работников военкома, не имея ни малейших оснований для освобождения от военной службы, в том числе и по медицинским показаниям: каких- либо серьезных заболеваний при медосмотре у него выявлено не было.
Уклонист свою вину признал полностью. За семилетнее нахождение в бегах он теперь заплатит штраф в размере 50 тысяч.