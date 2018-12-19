В Ярославле утвердили бездефицитный бюджет на 2019 год

19 Дек. 18:08 2018-12-19T18:08:18+03:00

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19 декабря муниципалитет Ярославля утвердил бюджет на 2019 год. Он будет бездефицитным, то есть расходы равны доходам и составляют 19 миллиардов 471 миллион рублей. Их них собственные доходы — 7 млрд рублей, объем безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджета запланирован в размере 12,5 млрд рублей. Омрачает ситуацию то, что муниципальный долг города близок к предельному значению – на конец этого года он составит 6 миллиардов 870 миллионов рублей. Это 98% от собственных доходов.

— Размер муниципального долга в текущем году достиг критического уровня. Ситуация сложная, но это не даёт нам права опускать руки, — отметил мэр Ярославля Владимир Волков. — Как и в предыдущие годы, бюджет Ярославля на 2019 год остается социально ориентированным. Основная часть расходов направлена на реализацию муниципальных программ, повышение качества жизни горожан. В условиях ограниченности бюджета считаю необходимым искать все возможные варианты и привлекать к решению проблем разные источники.

78% бюджетных расходов направлены на социально-культурную сферу. Впервые за долгие годы в Ярославле начнется возведение новой школы – в микрорайоне Сокол, продолжится строительство детских садов и яслей. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе планируют построить три участка дорог (на улицах Панина, Красноборской и Лескова) и отремонтировать шесть (улицы: Республиканская, Угличская, Гагарина, проспект Дзержинского, Тутаевское шоссе, Красноперевальский переулок). По губернаторской программе «Решаем вместе!» благоустроят 20 дворов, «Юбилейный» парк.