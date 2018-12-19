2018-12-19T17:44:05+03:00
Общество

Участники форума «Проектория» выписаны из инфекционной больницы Ярославля

Ребята уже разъехались по домам
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Участники форума "Проектория" выписаны из инфекционной больницы.Участники форума "Проектория" выписаны из инфекционной больницы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Все участники форума «Проектория», которые оказались в ярославской инфекционной больнице, выписаны. Подростки уже разъехались по домам. Напомним, несколько ребят почувствовали себя плохо – у них поднялась температура, покраснело горло, у некоторых появилась рвота и диарея. Всего симптомы проявились у 24 человек. 21 ребенка для локализации инфекции положили в стационар. Трем госпитализация не потребовалась.

- У 21 подростка проявилась клиника ОРИ, - сообщила главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина. - У 11 пациентов клинически и лабораторно выявлен вирусный гастроэнтерит. У части подростков завершается лабораторное обследование на выявление бактериальной инфекции. Все подростки получили лечение в необходимом объёме и выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Также медики осмотрели всех других ребят в гостиницах. Новых случаев заражения не было выявлено. По факту выявления инфекционных заболеваний Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области проводится эпидрасследование.

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