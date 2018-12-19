19 Дек. 17:34 2018-12-19T18:00:33+03:00

Он рассчитан на перевозку 590 человек

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В Ярославской области будет курсировать рельсовый автобус. Уже 20 декабря состав отправят из Ярославля в Рыбинск. Перед отправлением состав осмотрят заместитель начальника Северной железной дороги Олег Васютенко и заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

- Рельсовый автобус будет курсировать по маршрутам «Рыбинск – Родионово – Рыбинск» и «Рыбинск – Маслово – Рыбинск», - сообщили в пресс-службе Северной Железной Дороги. - Состав автобуса включает три вагона и имеет 222 посадочных места. Общая вместимость транспорта - 590 человек.

Каждый вагон оборудован бегущими строками и системой звукового оповещения. В двух из них есть биотуалеты. Помимо этого, в автобусе есть специальная система, поддерживающая комфортную температуру в вагонах в любое время года.