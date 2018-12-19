2018-12-19T17:09:00+03:00
Происшествия

В Ярославле полиция поймала преступника, который украл деньги с карты друга

Добычей вора стало почти 5 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С жителем Ярославля перед новым годом случилась неприятность. 56-летний мужчина позвал своего старого знакомого, чтобы вместе выпить. Дело происходило в Ленинском районе города. Когда праздник был в разгаре, гость украл у хозяина банковскую карту. Пин-код от нее преступник уже знал: он часто ходили вместе с приятелем в магазин за выпивкой, и, видимо, подсмотрел заветные цифры. А возможно, что хозяин карты сам когда-то сообщил знакомому пин-код. Мужчина вышел из квартиры и обналичил деньги.

Полиция возбудила на него уголовное дело по факту кражи.

– Преступнику грозит наказание - до 6 лет лишения свободы, – прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области на губернаторские елки пригласят более 2 тысяч детей
Ярославец 7 лет бегал от работников военкомата
Полиция поймала водителя, раскурочившего могилы на Осташинском кладбище
В Ярославле утвердили бездефицитный бюджет на 2019 год
Участники форума «Проектория» выписаны из инфекционной больницы Ярославля
В Ярославской области будет курсировать рельсовый автобус
В Ярославле иногородние подчиненные мэра не получат компенсацию за аренду жилья
В Ярославской области увеличилось количество водителей, скрывающихся с места ДТП
В Ярославском районе полиция начала поиски 19-летнего парня
Сначала веселилась, а потом не досчиталась телевизора: жительница Ярославля обратилась в полицию с заявлением о пропаже
В Ярославской области задержан браконьер-рецидивист на самодельном авто
В Даниловском районе отрылся отреставрированный мост через реку Касть
В Ярославской области подключен 50-тысячный абонент интерактивного телевидения
72 ярославские семьи решили жилищный вопрос с помощью государственной поддержки
В Ярославле 900 обманутых дольщиков встретят Новый год в новых квартирах
В Ярославле определили территорию для нового кладбища
Березовая роща спасла жизнь гонщику на проспекте Фрунзе
«Мы отнимаем деньги у нищих и больных, чтобы пригласить рэпера блатного»: депутат прочитал рэп на заседании муниципалитета Ярославля
В Ростовском районе «Ниссан» насмерть сбил 32-летнего мужчину на трассе
Семья из Ярославской области через прокуратуру добилась запуска школьного автобуса из деревни
Ярославское отделение ПАО Сбербанк провело обучающее мероприятие для студентов