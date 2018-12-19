В Ярославле полиция поймала преступника, который украл деньги с карты друга

19 Дек. 17:09 2018-12-19T17:09:00+03:00

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С жителем Ярославля перед новым годом случилась неприятность. 56-летний мужчина позвал своего старого знакомого, чтобы вместе выпить. Дело происходило в Ленинском районе города. Когда праздник был в разгаре, гость украл у хозяина банковскую карту. Пин-код от нее преступник уже знал: он часто ходили вместе с приятелем в магазин за выпивкой, и, видимо, подсмотрел заветные цифры. А возможно, что хозяин карты сам когда-то сообщил знакомому пин-код. Мужчина вышел из квартиры и обналичил деньги.

Полиция возбудила на него уголовное дело по факту кражи.

– Преступнику грозит наказание - до 6 лет лишения свободы, – прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Расследование продолжается.