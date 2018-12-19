В Ярославле иногородние подчиненные мэра не получат компенсацию за аренду жилья

19 Дек. 17:02 2018-12-19T17:02:12+03:00

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19 декабря на заседании муниципалитета депутат Дмитрий Петровский задал интересный вопрос мэру Ярославля Владимиру Волкову:

– У нас и в мэрии и в некоторых муниципальных предприятиях появились руководители, не проживавшие ранее в Ярославле. Планируется ли им компенсация съемного жилья из бюджета города или бюджета тех муниципальных предприятий, которыми они управляют?

Волков ответил, что не отслеживает, кто и где появляется и у кого какая прописка.

– Про квартиры такого ни разговора, ни обсуждения не было, – прокомментировал мэр.

Напомним, 18 декабря совет директоров «Яргортеплоэнерго» поставил на должность генерального директора Евгения Клейнбурда. Он работал вместе с нынешним мэром в Переславле-Залесском.