В Ярославской области увеличилось количество водителей, скрывающихся с места ДТП

19 Дек. 16:56 2018-12-19T16:56:16+03:00

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В Ярославле увеличилось количество автомобилистов, которые скрываются с места аварии. Об этом, со ссылкой на ежегодную статистику Госавтоинспекции, сообщает издание «Проект». В общем рейтинге среди регионов России по этому показателю Ярославская область заняла 15 место.

- Статистика приведена за период с января 2015 года по июль 2018, - говорится в исследовании. - В 2015 доля таких ДТП составляла 13%, к 2018 показатель повысился до 15%.

Помимо этого, Ярославская область попала на 70 место рейтинга по количеству автолюбителей, которые пользуются машиной с нарушениями обязательного страхования ОСАГО. Таких в регионе, за период с 2015 года по 2018 оказалось 6,47%.