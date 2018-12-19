2018-12-19T16:28:39+03:00
Общество

В Ярославском районе полиция начала поиски 19-летнего парня

Сергей Запасной вышел из дома 24 ноября и до сих пор не вернулся.
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сергей Запасной. Фото: УМВД России по Ярославской области.Сергей Запасной. Фото: УМВД России по Ярославской области.
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Начались поиски 19-летнего ярославца. Сергей Запасной вышел из дома в Ярославском районе 24 ноября и до сих пор не вернулся.

Молодой человек выглядит на свой возраст, немного худощав. Рост 170 см, нос прямой, волосы светло-русые, глаза карие. На подбородке ямочка. Сгиб левой руки покрыт родимыми пятнами. Был одет в красный пуховик и черные брюки, черные ботинки с коричневыми полосками.

Если вы видели молодого человека, подходящего под описание, позвоните в полицию по телефонам (4852) 21-54-02, (4852) 20-11-10 «02» или «102».

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