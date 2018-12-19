Сначала веселилась, а потом не досчиталась телевизора: жительница Ярославля обратилась в полицию с заявлением о пропаже

19 Дек. 16:09 2018-12-19T16:10:31+03:00

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40-летняя жительница Ленинского района обратилась в полицию с просьбой отыскать украденные у нее из квартиры телевизор и мужскую одежду. Но когда правоохранители начали проверку, выяснилось, что накануне у пострадавшей был гость. Он и оказался вором.

Хозяйка выпивала с 37-летним мужчиной, а потом он ушел, одевшись в мужские вещи, которые нашел в квартире и прихватив телевизор. Женщина была «навеселе» и не помнит этих обстоятельств.

Позже преступник признался в содеянном и даже вернул часть украденных вещей. Впрочем, это не спасет его от наказания. На преступника завели уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается. Известно, что ранее он уже был судим и на момент совершения преступления нигде не работал.