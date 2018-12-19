2018-12-19T15:00:25+03:00
Происшествия

В Ярославской области задержан браконьер-рецидивист на самодельном авто

Водитель чудо-мобиля пытался скрыться в лесу, но был задержан полицейскими
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области задержали браконьера.В Ярославской области задержали браконьера.Фото: Правительство Ярославской области
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Рядом с селом Коза полицейские нашли необычный автомобиль, похожий на самодельный. Огромные колеса, сваренный корпус и большое багажное отделение указывают на то, что машина использовалась для бездорожья или охоты. Мужчина за рулем чудо-мобиля, завидя полицейских, пытался скрыться в лесу, но был задержан. Полицейские установили, что он ранее был судим за кражу, хулиганство и умышленное повреждение и уничтожение имущества. В доме охотника нашли туши кабана и семи лосей: три молодые особи, два самца и две самки. Браконьер хранил у себя пять ножей, карабин с патронами и топор.

За такую охоту ему грозит до пяти лет лишения свободы, а также он должен возместить ущерб, который причинил охотничьим ресурсам региона. Сумма ущерба составит 2 миллиона 90 тысяч рублей.

С начала года в Ярославской области было проведено около трех тысяч надзорных мероприятий и оштрафовано за несанкционированную охоту на 420 тысяч рублей. Ущерб охотничьим ресурсам региона достиг 37,6 миллионов рублей. Перед судом отвечали 15 браконьеров.

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