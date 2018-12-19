2018-12-19T13:17:56+03:00
Общество

В Даниловском районе отрылся отреставрированный мост через реку Касть

Он долгое время был в аварийном состоянии и мог обрушиться в любую секунду
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мостовое сооружение находится в Даниловском районе на дороге Козлово–Стройково. Оно пребывало в аварийном состоянии и могло стать причиной трагедии. Если бы мост обрушился, то к населенному пункту не смогли бы подъезжать автомобили с провизией, скорая помощь и МЧС. Фермер Илья Титов обратился с губернатору Дмитрию Миронову с просьбой о ремонте моста.

Реконструкция началась летом. Мост был почти заново отстроен. Конструкция была демонтирована, а для местных жителей власти организовали временный переход.

Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев отмечает, что контроль строительных работ осуществляла «Ярдорслужба», а подрядной организацией назначено государственное предприятие «Ярдормост». Стоимость реставрации мостового сооружения составила 38 миллионов рублей.

В ходе ремонтных работ были установлены береговые и промежуточные опоры, укреплены откосы моста и русла конусов, смонтированы балки пролетного строения, забетонированы монолитные участки. Помимо этого отреставрирована проезжая часть, на которой уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие и гидроизоляция, сделаны водоотводные лотки, установлены перила и барьерное ограждение.

Длина моста составляет 50 метро. Подрядные организации дают гарантийные обязательства на 8 лет.

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