В Ярославской области подключен 50-тысячный абонент интерактивного телевидения

19 Дек. 13:11 2018-12-19T13:11:28+03:00

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Число пользователей интерактивного телевидения от «Ростелекома» в Ярославской области достигло 50 тысяч. В честь этого события компания провела праздник для абонентов популярной услуги. Участников ждала анимационная программа, мастер-класс по настройке «Родительского контроля», а также премьерный показ семейного фильма. На празднике состоялось торжественное награждение юбилейного абонента интерактивного телевидения. Им стал житель Рыбинска, который получил в подарок год бесплатного пользования интернетом и телевидением, а также комплект «Домашнего видеонаблюдения», сообщает пресс-служба компании.

«Анализ предпочтений абонентов показал, что при выборе оператора платного ТВ зрителю мало просто получить побольше каналов. Очень популярны и интерактивные функции. Две трети наших клиентов используют «Управление просмотром». Они ставят эфир на паузу, перематывают, заново пересматривают полюбившиеся фильмы и передачи. «Интерактивное телевидение» «Ростелекома» обладает огромным набором удобных дополнительных сервисов. Любители социальных сетей могут лайкнуть фильм прямо на экране телевизора. Занятые – продолжить просмотр на планшете или телефоне. А родители имеют возможность

регулировать время, которое проводит их ребёнок перед телевизором», рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

В компании пояснили, что подарки от «Ростелекома» – комплекты «Домашнего видеонаблюдения» – получили самые преданные пользователи умного телевидения.