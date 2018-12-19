72 ярославские семьи решили жилищный вопрос с помощью государственной поддержки
В 2018 году областной бюджет помог решить жилищный вопрос 72 ярославцам.
Новые дома и квартиры получили ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, участники боевых действий, бывшие военные, беженцы и переселенцы, ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС, северяне, а также нуждающиеся в ипотечном кредитовании ярославцы.
11 многодетных семей в рамках региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» получили свидетельства на общую сумму в 23,3 миллиона рублей.
Директор департамента строительства Виктор Жучков отметил, что эти средства, выделяемые из бюджета предоставляются жителям Ярославля и области как адресные безвозмездные субсидии. Их можно получить в порядке очереди. Ярославские семьи покупают готовые квартиры или вкладывают деньги в строительство собственного дома.
Программа субсидирования действует с 2010 года. За 8 лет 259 семей улучшили свои условия проживания.