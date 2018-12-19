В Ярославле 900 обманутых дольщиков встретят Новый год в новых квартирах

19 Дек. 12:28 2018-12-19T12:28:08+03:00

Дома вводятся в эксплуатацию, в квартирах клеят обои и устанавливают межкомнатные двери

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За 2018 год в Ярославской области обманутые дольщики получили свои квартиры в шести домах. Один дом достроился на проспекте Машиностроителей, четыре – в деревне Липовицы Ярославского района. Еще один долгострой введен в эксплуатацию в микрорайоне Дядьково Фрунзенского района.

Проблемы обманутых дольщиков на выездном совещании обсудили с заместителем председателя Правительства области Виктором Неженецем руководители департамента строительства, сотрудники органов самоуправления и застройщики.

Неженец отметил, что отслеживает все графики выполнения работ и корректирует в оперативном режиме все текущие изменения процесса.

Введение каждого проблемного дома завершается по индивидуальному плану.

В поселке Щедрино тоже прошла встреча застройщика «Капитал» с обманутыми дольщиками. Скоро в квартирах завершится чистовая отделка, в ванной комнате будет положен кафель, установлено газовое оборудование, сантехника и межкомнатные двери.

Другие недостроенные объекты тоже находятся на контроле департамента строительства. Департамент поддерживает связь с дольщиками и застройщиками.

Власти обещают, что до конца 2018 года еще 5 домов войдут в эксплуатацию. Остальные дольщики получат жильё в тех домах, которые достроены. 900 жителей города встретят Новый год в новых квартирах