Березовая роща спасла жизнь гонщику на проспекте Фрунзе

19 Дек. 11:42 2018-12-19T11:42:46+03:00

Иномарка вылетела с поворота, но молодые березы не позволили ей перевернуться Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Мужчина не вошел в крутой поворот и улетел в кювет

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Сегодня ночью на проспекте Фрунзе автомобиль «Киа Спортаж» врезался в березовую рощу. Водитель не справился с управлением, потерял контроль над ситуацией и ушел в кювет. Остановить машину смогли березы, находящиеся на обочине. «Киа» сильно поврежден. Разбиты фары, помят капот. Однако, молодые деревья не позволили автомобилю перевернуться и, возможно, спасли водителю жизнь.

Авария случилась в 02:54 недалеко от автосалона «Ниссан». К счастью, водитель не пострадал. Но теперь ему предстоят немалые затраты для кузовного восстановления автомобиля.

Для ликвидации последствий ДТП на место незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД и скорая помощь, а также дежурный караул ПСЧ-31.

На этом участке проспекта ДТП случаются довольно часто, особенно в зимний период. Об этом свидетельствуют вмятины на отбойниках и следы от протектора на асфальте. Дорога имеет резкий заворот почти в 90 градусов