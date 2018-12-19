Березовая роща спасла жизнь гонщику на проспекте Фрунзе
Сегодня ночью на проспекте Фрунзе автомобиль «Киа Спортаж» врезался в березовую рощу. Водитель не справился с управлением, потерял контроль над ситуацией и ушел в кювет. Остановить машину смогли березы, находящиеся на обочине. «Киа» сильно поврежден. Разбиты фары, помят капот. Однако, молодые деревья не позволили автомобилю перевернуться и, возможно, спасли водителю жизнь.
Авария случилась в 02:54 недалеко от автосалона «Ниссан». К счастью, водитель не пострадал. Но теперь ему предстоят немалые затраты для кузовного восстановления автомобиля.
Для ликвидации последствий ДТП на место незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД и скорая помощь, а также дежурный караул ПСЧ-31.
На этом участке проспекта ДТП случаются довольно часто, особенно в зимний период. Об этом свидетельствуют вмятины на отбойниках и следы от протектора на асфальте. Дорога имеет резкий заворот почти в 90 градусов