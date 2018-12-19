2018-12-19T11:17:21+03:00
Происшествия

В Ростовском районе «Ниссан» насмерть сбил 32-летнего мужчину на трассе

Мужчина переходил проезжую часть
Екатерина РЯБЦЕВА
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Во вторник, 18 декабря, в Ростовском районе на трассе М8 произошла авария. Под колесами иномарки погиб пешеход. 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» ехал в сторону Москвы. В Ростовском районе на 204 км автодороги «Холмогоры» он сбил 32-летнего мужчину, переходившего проезжую часть. Авария произошла около 18:05. Сбитый пешеход скончался на месте.

Известно, что водитель был трезвым. Сейчас по делу проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и оперативная группа.

Напомним, также вчера сбили 65-летнего мужчину на трассе Ярославль-Кострома. И в этом случае пешеход переходил дорогу.

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