В Ростовском районе «Ниссан» насмерть сбил 32-летнего мужчину на трассе
Во вторник, 18 декабря, в Ростовском районе на трассе М8 произошла авария. Под колесами иномарки погиб пешеход. 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» ехал в сторону Москвы. В Ростовском районе на 204 км автодороги «Холмогоры» он сбил 32-летнего мужчину, переходившего проезжую часть. Авария произошла около 18:05. Сбитый пешеход скончался на месте.
Известно, что водитель был трезвым. Сейчас по делу проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и оперативная группа.
Напомним, также вчера сбили 65-летнего мужчину на трассе Ярославль-Кострома. И в этом случае пешеход переходил дорогу.