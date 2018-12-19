2018-12-19T11:00:32+03:00
Общество

Семья из Ярославской области через прокуратуру добилась запуска школьного автобуса из деревни

Дети ходили в школу пешком по проезжей части, на которой не было ни одного дорожного знака
Екатерина РЯБЦЕВА
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В деревню Чашицы Переславского района Ярославской области переехала семья из Новокузнецка. Супруги устроили двоих детей в школу, но вскоре столкнулись с трудностями. Родители обнаружили, что автобус из населенного пункта до учебного заведения не ходи. Детям приходилось преодолевать большие расстояния пешком вдоль проезжей части, на которой не были установлены даже дорожные знаки....

Женщина обратилась к переславскому прокурору, а он пошел с иском в суд. Суд обязал администрацию Переславского района установить необходимые дорожные конструкции и как можно скорее запустить автобус до школы. Знаки «Направление поворота», «Главная дорога», «Начало населенного пункта», «Конец населенного пункта» и «Место остановки» уже смонтированы, оборудована остановочная площадка и место для разворота. Судебные приставы контролируют вопрос запуска автобуса. В противном случае администрация района может быть привлечена у уголовной ответственности по статье ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

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