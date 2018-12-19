Ярославское отделение ПАО Сбербанк провело обучающее мероприятие для студентов

19 Дек. 10:31 2018-12-19T10:31:50+03:00

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Ярославское отделение ПАО Сбербанк организовало образовательное мероприятие для студентов #DigitalYoung - проект, посвященный развитию современных навыков у молодежи. Участниками стали более 60 студентов Ярославского государственного технического университета. Мероприятие прошло в рамках Международной научно-практической конференции "Интеграция науки и практики как механизм развития цифровой экономики", посвященной 25-летию инженерно-экономического факультета ЯГТУ. ПАО Сбербанк выступает партнером конференции.

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Мероприятие завершилось деловой игрой, в процессе которой ребята готовили проекты на темы «Цифровая трансформация умных городов», «Транспортная логистика будущего» и «Искусственный интеллект в мировой торговле». Итоговым этапом стала защита проектов, после чего жюри выбрало команду-победителя, а также лучших студентов в трех индивидуальных номинациях.

Сбербанк сегодня - в числе лидеров по внедрению новых технологий в банковской сфере, один из крупнейших работодателей в России. Проект #DigitalYoung реализуется в отделениях Среднерусского банка ПАО Сбербанк в течение двух лет. Его цель – поделиться знаниями, исследованиями, опытом со студентами, которые в ближайшее время выйдут на рынок труда.