2018-12-19T07:19:41+03:00
Общество

ЕСПЧ требует от российского правительства ответить на вопросы о пытках в ярославских колониях

Жалобам троих пострадавших дали ход
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Всех троих избивали в ИК-1Всех троих избивали в ИК-1Фото: Роман Рыжиков
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Европейский суд по правам человека обработал жалобу на пытки в ярославской колонии №1. Этому делу присвоили приоритетный статус. Суд отправил список вопросов российскому правительству, чтобы разобраться во всех подробностях дела. У России есть около восьми недель, чтобы на них ответить.

- Европейский суд предлагает российскому правительству представить документальные доказательства событий в ИК-1, включая доклады об обстоятельствах применения физической силы и специальных средств, подготовленные сотрудниками пенитенциарных учреждений, - рассказали в фонде «Общественный вердикт», адвокат которого представляет трех ярославцев-потерпевших.

Также суд требует ответить, было ли проведено честное расследование инцидентов и жалоб, как того требует Европейская конвенция.

Напомним, в июле 2018 года пошла волна разоблачений пыток и избиений в ярославских колониях. Все началось с видео избиений Евгения Макарова, одного из трех человек, которые выступили истцами в Европейском суде по правам человека. Два других – Иван Непомнящих и Руслан Вахапов – его товарищи по несчастью. По информации "Общественного вердикта", их случаи так и не расследовали на национальном уровне.

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