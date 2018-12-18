«Локомотив» прибыл в Новосибирск с потерями в составе и потерял очки

18 Дек. 21:51 2018-12-18T21:51:44+03:00

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Травмы ведущих игроков команды Дмитрия Квартальнова в этом сезоне стали во многом предопределять игру «Локомотива». На только что завершившемся этапе Евротура выбыл из строя наш главный бомбардир Андрей Локтионов, что заметно ослабило мощь ударного звена ярославцев. К тому же, призванные в состав молодежной сборной России, в том числе Григорий Денисенко, только усугубили ситуацию. Практически все звенья тренеры вынуждены были формировать заново, привлекая еще и совсем необкатанных ребят из резерва. Немудрено, что в самом начале матча в Новосибирске несыгранность в звеньях привела к тому, что уже на 6-й минуте наш «паровоз» горел синим светом ярким пламенем.- 0:2! Для того, чтобы встряхнуть своих Дмитрий Квартальнов прибег к испытанному способу и заменил мало в чем повинного вратаря Салака. Появившийся в «рамке» Коновалов как бы добавил партнерам уверенности, а вскоре и надежда на удачный исход игры вырисовалась. Удачный дальний бросок юного Кудрявцева вратарь хозяев не смог четко парировать и шайба за его спиной заскользила в ворота. Уже почти на самой ленточке она коснулась Козуна, на которого и записали гол. Надо сказать, что игровой перевес «паровоза» был подавляющим почти все 60 минут. Но хозяевам везло в контратаках, тогда как наши словно разминали голкипера, обстреляв его вместе со всеми штангами и перекладинами. Более 50 бросков парировал кипер хозяев, которого смог пробить только Кронвалл в начале 3-го периода. 2:3 – вот он шанс спасти игру. Но вновь нечетко в атаке при игре 4 на 4 действует в чужой зоне Козун, на что следует разящий ответ, увеличивший разрыв в счете. Отчаянные попытки наших не привели к уходу от поражения.

«Сибирь» – «Локомотив» – 4:2 (2:1;1:0;1:1)