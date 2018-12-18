2018-12-18T21:51:44+03:00
Спорт

«Локомотив» прибыл в Новосибирск с потерями в составе и потерял очки

Ярославцы не смогли одолеть сибиряков на их льду
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Ярославцы не смогли одолеть сибиряков на их льдуЯрославцы не смогли одолеть сибиряков на их льдуФото: ХК "Локомотив"
Изменить размер текста:

Травмы ведущих игроков команды Дмитрия Квартальнова в этом сезоне стали во многом предопределять игру «Локомотива». На только что завершившемся этапе Евротура выбыл из строя наш главный бомбардир Андрей Локтионов, что заметно ослабило мощь ударного звена ярославцев. К тому же, призванные в состав молодежной сборной России, в том числе Григорий Денисенко, только усугубили ситуацию. Практически все звенья тренеры вынуждены были формировать заново, привлекая еще и совсем необкатанных ребят из резерва. Немудрено, что в самом начале матча в Новосибирске несыгранность в звеньях привела к тому, что уже на 6-й минуте наш «паровоз» горел синим светом ярким пламенем.- 0:2! Для того, чтобы встряхнуть своих Дмитрий Квартальнов прибег к испытанному способу и заменил мало в чем повинного вратаря Салака. Появившийся в «рамке» Коновалов как бы добавил партнерам уверенности, а вскоре и надежда на удачный исход игры вырисовалась. Удачный дальний бросок юного Кудрявцева вратарь хозяев не смог четко парировать и шайба за его спиной заскользила в ворота. Уже почти на самой ленточке она коснулась Козуна, на которого и записали гол. Надо сказать, что игровой перевес «паровоза» был подавляющим почти все 60 минут. Но хозяевам везло в контратаках, тогда как наши словно разминали голкипера, обстреляв его вместе со всеми штангами и перекладинами. Более 50 бросков парировал кипер хозяев, которого смог пробить только Кронвалл в начале 3-го периода. 2:3 – вот он шанс спасти игру. Но вновь нечетко в атаке при игре 4 на 4 действует в чужой зоне Козун, на что следует разящий ответ, увеличивший разрыв в счете. Отчаянные попытки наших не привели к уходу от поражения.

«Сибирь» – «Локомотив» – 4:2 (2:1;1:0;1:1)

Еще больше материалов по теме: «ХОККЕЙ: «Локомотив» (Ярославль)»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тысяча детей в форме: "юные друзья полиции" собрались в Ярославле
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским