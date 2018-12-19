Две тысячи и еще 50 рублей: за взятку рыбинец дорого заплатит

19 Дек. 08:02 2018-12-19T08:02:26+03:00

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Скупой рыбинец заплатит вшестеро больше за попытку нарушить закон. Недавно 39-мужчина ехал с другом на машине. Он сидел на пассажирском сиденье, а друг вел автомобиль. Была лишь одна проблема – у друга не было водительских прав. В тот злосчастный для друзей день их остановил сотрудник ДПС. По стандартной схеме он попросил водителя предъявить документы. Само собой, права увидеть ему не удалось. Пассажир решил выкрутиться из ситуации, дав сотруднику ДПС взятку. Интересен ее размер – 2050 рублей. Видимо, когда дорожный полицейский не согласился взять две тысячи, рыбинец добавил еще 50 рублей сверху. Но повышение ставок не сработало.

- Сотрудник ДПС взятку принять отказался и сообщил о факте совершенного преступления в дежурную часть, - рассказали в ярославской прокуратуре.

В итоге суд решил, что мужчина должен отдать купюры, которые он пытался сунуть ДПС-нику, государству и еще доплатить 12 тысяч рублей, чтобы больше не возникало соблазнов подкупить доблестных полицейских.