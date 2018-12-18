2018-12-18T20:37:13+03:00
Общество

Тысяча детей в форме: "юные друзья полиции" собрались в Ярославле

Андрей Липилин наградил лучший отряд
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Тысяча детей в форме: "юные друзья полиции" собрались в ЯрославлеТысяча детей в форме: "юные друзья полиции" собрались в ЯрославлеФото: Правительство Ярославской области
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Во вторник, 18 декабря, в Ярославле собралась тысяча «юных друзей полиции». Здесь школьники поучаствовали в интерактивных площадках разных отделов полиции - от ГИБДД до наркоконтроля – отряда «Гром» и организации «ЯрСпас».

- Дети активно участвовали в работе площадок, а также познакомились с выставкой спецтехники, имеющейся на вооружении УМВД России по Ярославской области и управления Росгвардии по Ярославской области, - рассказали в пресс-службе полиции.

Здесь же наградили победителей конкурсов видеопрезентаций и отрядов. Победителю последнего – отряду «Сокол» из Ярославля – достался кубок, диплом и подарок. Все это командир отряда получил из рук Андрея Липилина, начальника УМВД России по Ярославской области.

Всего в Ярославской области «юными друзьями полиции» стали 2,5 тысячи школьников. По заверениям официальных лиц, в таких отрядах у детей воспитывается патриотизм и дисциплина.

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