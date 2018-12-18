2018-12-18T20:09:20+03:00
Общество

Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года

Часть денег на улучшения прислала Москва
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Несколько самосвалов уже купилиНесколько самосвалов уже купилиФото: Правительство Ярославской области
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Правительство Ярославской области пообещало, что модернизация полигона «Скоково» закончится следующим летом. Сейчас для полигона уже нашли поставщика самосвалов и купили грейдер. А еще заключили договор на строительство дорог, по которым будут ездить самосвалы.

– Все это позволит уменьшить время, требуемое на разгрузку отходов. Завершить работы планируем в начале февраля следующего года, – пояснил Константин Симонов, генеральный директор АО «Скоково».

Но еще остался немалый фронт работ: найти подрядчиков для строительства станции очистки фильтрата, установки еще одних весов и сигнализатора с радиационными датчиками, заправки. Кроме того, нужно купить два уплотнителя отходов, еще три бульдозера, погрузчика, экскаватор и бункеровоз. Все это и должны сделать к лету 2019 года. Часть денег, на которые это будет делаться, прислало Правительство Москвы.

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