2018-12-18T18:55:53+03:00
Общество

Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину

Должник вместе с друзьями и организацией никак не может отдать кредит
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Арест машины не обрадовал должникаАрест машины не обрадовал должникаФото: Служба судебных приставов
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Хорошую машину, которая погасит только половину долга, арестовали ярославские приставы. Должниками по одному делу стали сразу три человека и организация. Когда-то они взяли коллективный кредит, но, как это часто бывает, деньги на погашение банку не присылали. Долга накопилось 867 тысяч. Приставы пытались решить это дело мирным путем, но ничего не получилось. Тогда они приехали к дому 25-летнего ярославца, одного из тех трех, нашли у его подъезда его «Хонду» и забрали ее на спецстоянку.

- Мужчина был крайне не доволен арестом своей иномарки – стать пешеходом он был не готов, - рассказали в службе судебных приставов.

Теперь для должников пошел обратный отсчет – если они успеют заплатить 867 тысяч, машина вернется владельцу. А нет – ее продадут. Проблема в том, что ее оценили всего в 400 тысяч рублей, то есть еще половину суммы все равно придется найти.

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