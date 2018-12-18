2018-12-18T17:55:44+03:00
Общество

В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов

Женщине дали 70 часов обязательных работ
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле судебные приставы нашли мать-кукушку, которая уклонялась от выплаты алиментов. Женщина страдала наркоманией и на момент ее розысков лежала в клинике. После того, как лечение закончилось, алиментщицу сразу доставили в отдел.

-Суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал женщину виновной и назначил наказание в виде 70 часов обязательных работ, - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

В том случае, если женщина продолжит уклоняться от выплат, на неё будет заведено уголовное дело. В таком случае ей могут грозить принудительные работы или заключение сроком в год.

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