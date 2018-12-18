Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста

18 Дек. 17:20 2018-12-18T17:20:04+03:00

На сегодняшний день путепровод эксплуатируется с ограничениями по массе и скоростному режиму Фото: Правительство Ярославской области

Проект будет реализован в Ярославле с помощью федерального бюджета

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С предложением о ремонте путепровода через железнодорожные пути губернатор Дмитрий Миронов обратился к президенту. Встреча главы региона с Владимиром Путиным состоялась 13 декабря.

Директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев отметил, что в данный момент состояние моста на улице Добрынина вызывает опасения. В 2012 году были проведены испытания и установлено, что пролетные строения находятся на грани аварийной катастрофы.

Мостовое сооружение уже не может в полной мере обеспечить задуманную проектировщиками грузоподъемность. Из-за этих дефектов автомобили и железнодорожный транспорт подвергаются большим рискам.

На сегодняшний день путепровод эксплуатируется с ограничениями по массе и скоростному режиму.

Стоимость реконструкции мостового сооружения составит 774 миллиона рублей. Уже в начале года будет откорректирована смета.

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деформационных швов и перильных ограждений. Также будут укреплены пролетные части и заменено освещение. Возле жилого массива установят шумозащитные экраны.