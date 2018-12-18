В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова

18 Дек. 16:51 2018-12-18T16:51:29+03:00

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20 декабря пройдет торжественная инаугурация мэра Владимира Волкова. Детали мероприятия пока не анонсированы, но уже известно, что ярославцы смогут увидеть онлайн-трансляцию инаугурации на сайте мэрии и на телеканалах региона.

Владимир Волков занял пост мэра 5 декабря 2018 года. Он был избран на заседании муниципалитета большинством голосов. Ранее Волков находился на должности главы Переславля-Залесского.

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Михайлович Волков родился 26 декабря 1975 года в городе Люберцы Московской области. Отец - энергетик, мама – педагог дошкольного образования. Имеет высшее юридическое образование.

Начинал трудовой путь в 1993 году скорняком на совместном советско-греческом ТОО «Совмехкастория», затем был менеджером на научно-производственном предприятии АСД, генеральным директором компании «Любэп», юристом в компании «Свет плюс», аместителем гендиректора по экономическим и правовым вопросам в «Национальном научном центре горного производства - Институте горного дела им. А.А. Скочинского». В 2013 году выбран главой поселения Красково Люберецкого района Московской области. С 2016 по 2018 год работал главой Переславля-Залесского Ярославской области. С 3 октября назначен заместителем мэра Ярославля по вопросам градостроительства. С 4 октября - после ухода Владимира Слепцова с поста мэра - стал исполняющим обязанности главы города.