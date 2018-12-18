2018-12-18T16:48:23+03:00
Общество

Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности

Теоретически очаг возгорания случился на втором этаже: загорелся светильник в зале
Екатерина РЯБЦЕВА
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Театр действий в чрезвычайных ситуациях развернулся на подмостках ТЮЗаТеатр действий в чрезвычайных ситуациях развернулся на подмостках ТЮЗаФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославле прошел день Единой пожарной безопасности. Он состоялся в рамках Года культуры безопасности в системе МЧС России. Личные составы МЧС провели пожарно-тактическое учение в ТЮЗе на улице Свободы.

По задумке мероприятия, языки пламени перекинулись на посадочные места и стали быстро распространяться в партере. Спасатели развернули Ствол А и эвакуировали 60 человек. На втором этаже из-за сильного задымления остались 4 человека. Они не могли выбраться самостоятельно, пожарные снабдили их спасательно-дыхательными масками и вывели из здания.

Весь «театр» был для того, чтобы спасатели смогли проверить свою готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. Также пожарные вместе с персоналом театра проработали план эвакуации, посмотрели, хорошо ли функционируют системы противопожарной безопасности, открыты ли пожарные выходы и исправны огнетушители.

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