Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности

18 Дек. 16:48 2018-12-18T16:48:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле прошел день Единой пожарной безопасности. Он состоялся в рамках Года культуры безопасности в системе МЧС России. Личные составы МЧС провели пожарно-тактическое учение в ТЮЗе на улице Свободы.

По задумке мероприятия, языки пламени перекинулись на посадочные места и стали быстро распространяться в партере. Спасатели развернули Ствол А и эвакуировали 60 человек. На втором этаже из-за сильного задымления остались 4 человека. Они не могли выбраться самостоятельно, пожарные снабдили их спасательно-дыхательными масками и вывели из здания.

Весь «театр» был для того, чтобы спасатели смогли проверить свою готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. Также пожарные вместе с персоналом театра проработали план эвакуации, посмотрели, хорошо ли функционируют системы противопожарной безопасности, открыты ли пожарные выходы и исправны огнетушители.