2018-12-18T16:34:18+03:00
Происшествия

Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции

Родственник раскаялся и постоянно навещал пострадавшего в больнице
Роман Рыжиков
Поделиться:
Мужчина нанес брату колото-резаную рану грудной клетки, проникающую в брюшную полостьМужчина нанес брату колото-резаную рану грудной клетки, проникающую в брюшную полостьФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

В Брагино в Ярославле разыгралась семейная драма. К 37-летнему местному жителю в гости приехал двоюродный брат. Родственные души решили как следует отметить воссоединение и, как это часто бывает, переборщили.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища схватил кухонный нож и воткнул его в живот брату, задев еще и грудную клетку. Опомнившись, он тут же стал оказывать родственнику первую медицинскую помощь, вызвал скорую, а затем и вовсе пошел сдаваться в полицию.

Вспыльчивый брагинец во всем раскаялся, активно сотрудничал со следствием и навещал раненного брата в больнице. Он же, в свою очередь, просил не сажать своего обидчика в тюрьму. Суд все это учел и назначил злоумышленнику два года условно. Все хорошо, что хорошо кончается…

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотив» прибыл в Новосибирск с потерями в составе и потерял очки
Тысяча детей в форме: "юные друзья полиции" собрались в Ярославле
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским