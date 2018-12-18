Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции

18 Дек. 16:34 2018-12-18T16:34:18+03:00

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В Брагино в Ярославле разыгралась семейная драма. К 37-летнему местному жителю в гости приехал двоюродный брат. Родственные души решили как следует отметить воссоединение и, как это часто бывает, переборщили.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища схватил кухонный нож и воткнул его в живот брату, задев еще и грудную клетку. Опомнившись, он тут же стал оказывать родственнику первую медицинскую помощь, вызвал скорую, а затем и вовсе пошел сдаваться в полицию.

Вспыльчивый брагинец во всем раскаялся, активно сотрудничал со следствием и навещал раненного брата в больнице. Он же, в свою очередь, просил не сажать своего обидчика в тюрьму. Суд все это учел и назначил злоумышленнику два года условно. Все хорошо, что хорошо кончается…