2018-12-18T16:39:37+03:00
Происшествия

Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя

В полицию обратились соседи пары
Полина ЗАЙЦЕВА
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От удара ножом мужчина скончался на местеОт удара ножом мужчина скончался на местеФото: Роман Рыжиков
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В Ярославле полицейские нашли подозреваемую в убийстве 33-летнего мужчины. Вчера, 17 декабря, 32-летняя злоумышленница находилась в квартире одного из домов по улице Блюхера вместе со своим сожителем. В паре вспыхнула ссора, женщина схватила нож и ударила пострадавшего в грудь.

- От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в с следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. - О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи.

Женщина задержана, на неё заведено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подозреваемой будут предъявлены обвинения.

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