Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя

18 Дек. 16:22 2018-12-18T16:39:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле полицейские нашли подозреваемую в убийстве 33-летнего мужчины. Вчера, 17 декабря, 32-летняя злоумышленница находилась в квартире одного из домов по улице Блюхера вместе со своим сожителем. В паре вспыхнула ссора, женщина схватила нож и ударила пострадавшего в грудь.

- От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в с следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. - О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи.

Женщина задержана, на неё заведено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подозреваемой будут предъявлены обвинения.