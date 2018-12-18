В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению

18 Дек. 15:25 2018-12-18T15:25:46+03:00

С 11 февраля у каждого ярославца появится возможность сменить аналоговое телевидение на цифровое Фото: Роман Рыжиков

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В Ярославле начнут готовить волонтеров, которые должны будут помогать пожилым людям и представителям социально незащищенных слоев населения подключаться к цифровому телевидению. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по внедрению цифрового эфирного телевизионного вещания на территории области, которое прошло 18 декабря.

– Ярославская область станет одним из первых регионов, где подключат бесплатное цифровое телевидение, – отметил директор областного департамента информатизации и связи Александр Догадин.

С 11 февраля у каждого ярославца появится возможность сменить аналоговое телевидение на цифровое. В новом, более качественном формате будет доступно 20 программ. Волонтеры будут информировать население города о новой услуге, а также оказывать помощь в ее подключении.