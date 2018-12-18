2018-12-18T14:26:17+03:00
Происшествия

Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей

Молодой человек решил таким образом поправить свое финансовое положение
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Дзержинского района обратилась местная жительница с заявлением о краже. Женщина рассказала полицейским, что кто-то украл из ее квартиры ювелирные украшения больше чем на 50 тысяч рублей. Начались поиски подозреваемого.

Наверняка, женщина очень удивилась, когда ее ограбил ее близкий знакомый. 26-летний молодой человек находился у нее в квартире один и решил поправить финансовое положение. Злоумышленник нашел ювелирные изделия и быстро сбыл их.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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