2018-12-18T14:12:43+03:00
Экономика

Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Сервис «Ростелеком Лицей» подготовил отличные идеи для новогодних подарков. Только до конца декабря можно купить образовательные курсы по любым предметам с экономией до 50%, сообщает пресс-служба «Ростелекома». «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» дарят скидку в размере 50% на любой образовательный онлайн-курс. Это отличная возможность «подтянуть» знания по любому из более 10 школьных предметов или подготовиться к ЕГЭ с преподавателями лучших вузов страны (МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и др.). Предложение действует для школьников 3-11 классов.

Задача сервиса «Ростелеком Лицей» – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотив» прибыл в Новосибирск с потерями в составе и потерял очки
Тысяча детей в форме: "юные друзья полиции" собрались в Ярославле
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским