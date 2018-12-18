Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»

18 Дек. 14:12 2018-12-18T14:12:43+03:00

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Сервис «Ростелеком Лицей» подготовил отличные идеи для новогодних подарков. Только до конца декабря можно купить образовательные курсы по любым предметам с экономией до 50%, сообщает пресс-служба «Ростелекома». «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» дарят скидку в размере 50% на любой образовательный онлайн-курс. Это отличная возможность «подтянуть» знания по любому из более 10 школьных предметов или подготовиться к ЕГЭ с преподавателями лучших вузов страны (МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и др.). Предложение действует для школьников 3-11 классов.

Задача сервиса «Ростелеком Лицей» – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.