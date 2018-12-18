В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик

18 Дек. 13:06 2018-12-18T16:52:00+03:00

С огнем боролись семь человек Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Гарью пахло даже в здании через дорогу

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Сегодня, 18 декабря, около 12 часов на Которосольной набережной в Ярославле люди почувствовали сильный запах гари. Через некоторое время к стройке напротив общежития ЯГПУ подъехали две пожарные машины с мигалками. Из здания строящегося апарт-отеля валил едкий дым.

- Возгорание произошло в подвале стройки, - рассказали в областном МЧС. – Загорелся погрузчик. Его быстро потушили. Пострадавших нет. Всего на сигнал выехало семь человек и две единицы техники.

Напомним, вечером 17 декабря вспыхнула квартира в доме №29 на улице Автозаводской. В пожаре погибла женщина.